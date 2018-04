Ci saranno le sequenze post-titoli di coda in Avengers: Infinity War?

Ormai manca soltanto poco più di una settimana alla release cinematografica in Italia di Avengers: Infinity War, ed i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà. E tra queste 'cose' c'è sicuramente il sapere se il film includerà o meno delle sequenze post-titoli.

ATTENZIONE! SPOILER!

In un'intervista la domanda è stata girata proprio ai due registi della pellicola, i fratelli Joe & Anthony Russo i quali, naturalmente, non hanno confermato la presenza di sequenze post-titoli di coda all'interno del cinefumetto ma hanno svelato di aver accarezzato l'idea di non inserirle per nulla.

"E' difficile rispondere perché non possiamo commentare liberamente" spiegano i due "Non includere alcuna sequenza dopo i titoli di coda è certamente qualcosa che abbiamo considerato ma, come abbiamo detto in precedenza, abbiamo scritto una lettera aperta ai fan per chiedergli in ginocchio di non spoilerare la pellicola agli altri, dunque nemmeno noi la spoilereremo a loro".

Insomma, nessuna conferma e nessuna smentita: bisognerà attendere il 25 aprile per conoscere la verità.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.