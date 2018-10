Ci sarà Spider-Man in Venom? Ecco la risposta ufficiale!

Venom debutterà nei cinema italiani domani e in molti si stanno domandando se, alla fine, Spider-Man verrà citato o se, ancor meglio, apparirà in un cameo nel corso della pellicola.

ATTENZIONE! SPOILER!

E adesso abbiamo una risposta. Ricordate tutti i rumor riguardanti un cameo di Tom Holland nei panni di Peter Parker? Sembra tutto falso. La risposta di chi ha visto in anteprima è... negativa. In Venom non apparirà né Peter Parker né Spider-Man e, anzi, il supereroe non viene minimamente menzionato come se, in questo universo, l'arrampicamuri non esistesse proprio! Non che sia una novità, ma trattandosi di una produzione solo della Sony, nessun eroe o evento del Marvel Cinematic Universe viene menzionato confermando, dunque, che questa pellicola è ambientata in un altro universo per ora e che tutti i rumor sul suo possibile collegamento ai film dei Marvel Studios era... tutto un falso per alimentare l'hype dei fan.

Non c'è ombra di dubbio che, se volessero, Sony e Marvel potrebbero unire questo Venom al Marvel Cinematic Universe in futuro ma, almeno per ora, questo film è scollegato da tutto il resto.

Nonostante ciò, l'attesa intorno al cinecomic, nonostante le recensioni negative della critica, è molto alta e domani gli appassionati del personaggio potranno vedere, con i loro occhi, il loro antieroe preferito al cinema.