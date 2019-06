Chucky uccide altri protagonisti di Toy Story in due nuovi poster de La Bambola Assassina

Dopo aver assassinato Buzz Lightyear nell'ultimo poster de La Bambola Assassina, Orion Pictures continua a fare marketing per il reboot de La Bambola Assassina giocando sugli altri giocattoli super famosi del mondo del cinema, ovvero i protagonisti della saga di Toy Story della Pixar.

Come potete vedere nelle due nuove immagini promozionali del film, infatti, Chucky ha infilzato Mr. Potato e arso vivo il dinosauro Rex, altri due celebri personaggi del film d'animazione di John Lasseter.

Vi ricordiamo che in altri poster pubblicati nelle scorse settimane, la Bambola Assassina aveva già ucciso lo sceriffo Woody e il cane a molla Slinky Dog.

Cosa ne pensate di questa campagna marketing letteralmente aggressiva? Ma soprattutto, conoscete i numerosi film della saga originale de La Bambola Assassina? Come al solito, diteci la vostra nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che il nuovo film, diretto da Lars Klevberg (Polaroid), fungerà ufficialmente da reboot della serie horror degli anni '80, raccontando non più di una bambola demoniaca posseduta dall'anima di un serial killer ma di un giocattolo ipertecnologico che a causa di un malfunzionamento di fabbrica passerà dall'essere il migliore amico del ragazzino protagonista al diventare il suo peggior incubo.

La Bambola Assassina arriverà nel mercato italiano in anteprima mondiale dal prossimo 19 giugno. Realizzato dai produttori di IT, il progetto include nel cast Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry e Gabriel Bateman, con il leggendario Mark Hamill che in originale presta la sua voce al bambolotto Chucky.