Chucky uccide Buzz Lightyear nel nuovo poster per La Bambola Assassina

Pochi secondi fa è stato pubblicato online un nuovo poster ufficiale per La Bambola Assassina, atteso remake del celebre horror anni '80 che nella giornata di ieri si era mostrato in una nuova clip ufficiale con Mark Hamill.

L'immagine promozionale, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, mostra Chucky uccidere senza pietà il celebre Buzz Lightyear, co-protagonista della saga di Toy Story: il poster fa parte di una linea di marketing che potremmo comodamente definire "aggressiva" e che ha mostrato la celebre bambola assassina prendersela senza mezze misure con i personaggi del capolavoro Pixar.

Dopo il poster in cui uccideva Woody, infatti, Chucky ha letteralmente arrostito Slinky in un secondo poster "anti-Toy Story". Una scelta sicuramente curiosa che ci ricorda come l'estate 2019 sarà all'insegna dei giocattoli parlanti, amichevoli e non.

Cosa ne pensate di questo remake? Conoscete i numerosi film della saga originale? Come al solito, diteci la vostra nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che il film arriverà nel mercato italiano in anteprima mondiale dal prossimo 19 giugno. Realizzato dai produttori di IT e diretto da Lars Klevberg (Polaroid), La Bambola Assassina è prodotto dalla Orion Pictures Corporation e include nel cast Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry e Gabriel Bateman, con il leggendario Mark Hamill che in originale presta la sua voce al bambolotto Chucky.