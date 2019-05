Chucky prende forma nel video de La Bambola Assassina

Arriverà nei cinema a giugno il nuovo film della MGM de La Bambola Assassina, fortunato franchise horror che torna sul grande schermo con un reboot del film del 1988. Al film non hanno lavorato storiche figure della saga come Don Mancini e Brad Dourif. Nel video distribuito sul web si vedono alcune fasi di lavorazione.

Il film è stato arricchito da diversi particolari, pur mantenendo l'impostazione classica degli altri film. Tuttavia questa versione de La Bambola Assassina, diretto da Lars Klevberg, non è assolutamente collegato ai nuovi progetti ai quali sta lavorando Don Mancini, tra cinema e serie tv.

La voce di Chucky nella versione americana sarà dello storico interprete di Luke Skywalker, Mark Hamill, che può vantare una vasta esperienza in qualità di doppiatore, dopo aver prestato la voce anche al Joker.



Al film hanno collaborato anche i realizzatori di IT e la storia segue le vicende di una madre di nome Karen, che regala al figlio Andy un bambolotto, Chucky. Nessuno dei due, madre e figlio, sono però consapevoli della natura estremamente malvagia del pupazzo.

La Bambola Assassina verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Koch Media ed è stato descritto come 'una tragedia greca'.

Il film comprende nel cast Gabriel Bateman, Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry e Tim Matheson. Nella campagna promozionale è stato anche diffuso un poster macabro 'alla Toy Story', che sicuramente ha scosso i fan del film animato Pixar.