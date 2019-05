Chucky vi invita al cinema in collaborazione con UCI Cinema e Midnight Factory

Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media, in collaborazione con UCI Cinemas dà il via ad una grande operazione a premi in occasione dell’uscita del film La Bambola Assassina, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 19 giugno, in anteprima mondiale.

I biglietti potranno essere acquistati attraverso tutti i canali di vendita UCI Cinemas in Italia a partire da oggi, 31 maggio. Basterà acquistare un biglietto in una sala UCI Cinemas per la visione del film La Bambola Assassina per qualsiasi proiezione del 19 giugno, per ricevere l’esclusivo ring holder del film per il vostro telefono cellulare. Il premio verrà consegnato alle casse il 19 giugno, all’acquisto del biglietto o alla presentazione del ticket di ingresso se acquistato online.

Tutti i dettagli relativi all’operazione a premi saranno disponibili sul sito internet, di cui vi lasciamo l'indirizzo nel link della fonte che trovate come al solito in calce all'articolo.

La Bambola Assassina è un film distribuito in anteprima mondiale da Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media, ed è realizzato dagli stessi produttori di IT. Diretto da Lars Klevberg, è un prodotto targato Orion Pictures Corporation, società MGM.

