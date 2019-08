Chuckles: arriva un nuovo spin-off della saga dei G.I. Joe

Mentre G.I. Joe 3 è stato posticipato, la Paramount Pictures sembra sempre più pronta a dare vita a più spin-off del franchise e, difatti, ne ha annunciato uno totalmente nuovo quest'oggi.

Come svela il The Hollywood Reporter in esclusiva, la Paramount Pictures ha appena ingaggiato gli sceneggiatori Josh Appelbaum e André Nemec (che hanno lavorato a Tartarughe Ninja del 2014) per lavorare ad un nuovo spin-off cinematografico della saga di G.I. Joe che, al momento, non ha ancora un titolo ufficiale.

Stando al sito, uno dei personaggi principali che appariranno nello spin-off sarà Chuckles, esperto infiltrato e sempre sotto copertura. E' un personaggio che è stato introdotto nella linea di giocattoli della Hasbro e nella serie tie-in che, all'epoca, era in licenza alla Marvel nel 1987. THR nota che, con l'evolversi del progetto, però, gli sceneggiatori potrebbero addirittura decidere di non includere Chuckles nello spin-off e procedere con qualcosa di alternativo.

Dopo il modesto successo dei primi due episodi della saga principale, la Paramount e la Hasbro hanno rallentato nella produzione dei film di questo franchise cercando di capire il da farsi a riguardo. Come detto G.I. Joe 3 è stato posticipato mentre il primo spin-off, incentrato sul famoso Snake Eyes, è ancora previsto per il prossimo anno ma, al momento, non ci sono ancora tanti dettagli a riguardo.