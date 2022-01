Chuck, Zachary Levi aggiorna sul film tratto dalla serie: 'Siamo vicini a farlo'

In tantissimi hanno amato la serie televisiva Chuck, che ha debuttato sulla NBC nel 2007 e ha proseguito la sua programmazione per cinque stagioni, terminando nel 2012. Nel corso degli anni successivi si è spesso parlato di un proseguimento dello show con un possibile film sul personaggio e Zachary Levi si è sempre detto favorevole al farlo.

Intervenuto come ospite nel podcast di Michael Rosenbaum Inside of You, Zachary Levi ha fornito qualche aggiornamento in più circa il film di Chuck, di cui non sentivamo parlare ormai da tempo. L'attore ha confermato che si è molto "vicini" alla sua realizzazione anche se attualmente non c'è ancora nulla di ufficiale o definitivo. Levi ha aggiunto che lui sta provando a realizzare un film su Chuck già da prima che la serie televisiva di concludesse e che la reunion via Zoom trasmessa qualche mese fa è servita da "memo" per i produttori e per tutti quelli coinvolti su quanto fosse grandioso quello show.

"Sto provando a fare il film su Chuck da prima che la serie finisse. Come ho sempre detto, pur non avendo quasi nessun budget e in poco tempo, in pratica giravamo un mini-action film ogni settimana. Quindi se solo avessimo un po' di budget e più tempo potremmo fare un gran bel film di Chuck e metterlo online o dovunque vi pare. Sto letteralmente cercando di realizzarlo dal 2012. E penso che ormai ci siamo. Ho avuto alcune conversazioni molto promettenti con i creatori, Josh Schwartz e Chris Fedak. E' stata una bella rimpatriata".

Come sappiamo, Zachary Levi è ormai il volto di Shazam e tornerà nei panni del personaggio nell'atteso Shazam! Fury of the Gods, previsto per l'estate del 2023 al cinema. Nelle sue ultime dichiarazioni, Levi si è detto entusiasta di Shazam 2: "Nel primo film avete visto praticamente tutti i miei poteri. Li vedrete anche ora, in abbondanza. Ci siamo divertiti un sacco per questo nuovo film. Abbiamo avuto più tempo, più budget. È tornato l'intero cast."