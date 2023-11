La vita di Chuck: Tom Hiddleston lo paragona ad uno dei film più amati di Stephen King

Dopo aver lasciato intendere che presto o tardi Loki tornerà nella Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, l'attore Tom Hiddleston ha avuto modo di stuzzicare anche i fan di Stephen King in vista dell'uscita del nuovo adattamento La vita di Chuck.

Diretto da Mike Flanagan, regista de La caduta della casa degli Usher e Hill House che più di tutti, negli ultimi anni, sta lavorando per mantenere alta la bandiera degli adattamenti kinghiani (anche quando si tratta di opere originali come Midnight Mass, che con la poetica di Stephen King condivide più di un punto in comune), La vita di Chuck sarà tratto dalla raccolta If it bleeds di Stephen King, pubblicata nel 2020, e sarà basato su tre storie interconnesse incentrate sull'esistenza del protagonista Charles Krantz, che nel libro viene raccontata al contrario iniziando con la sua morte all'età di 39 anni per un tumore al cervello e terminando con la sua infanzia in una casa ritenuta infestata dai fantasmi.

Parlando con CinemaBlend in una delle prime interviste concesse dopo la fine degli scioperi SAG-AFTRA, Tom Hiddleston ha raccontato del suo amore per i libri del Re dell'horror e ha anticipato che La vita di Chuck sarà uno dei migliori film tratti da Stephen King: "Ricordo di aver visto Le ali della libertà quando avevo circa 12 o 13 anni, e penso che sia ancora probabilmente uno dei miei cinque film preferiti di tutti i tempi, perché c'è un calore, una forza di spirito e una sorta di visione generale sulla filosofia, sulla vita e sull'amore, al centro di quella storia, che mi hanno lasciato un segno indelebile. E penso che sia proprio lo stesso Stephen King che c'è dietro La vita di Chuck, con quello stesso calore, con quello stesso spirito."

