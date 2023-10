La vita di Chuck, anche Kate Siegel nell'horror di Mike Flanagan: lavoro n 9 col marito

Il cast de La vita di Chuck, nuovo adattamento tratto da Stephen King e grande ritorno del regista Mike Flanagan alle prese con un lungometraggio cinematografico dopo diversi anni passati nel mondo delle serie tv, continua a crescere.

In queste ore infatti è stato confermato che tra le new entry ci saranno anche Matthew Lillard, Harvey Guillén e Kate Siegel, moglie del regista Mike Flanagan giunta qui alla nona collaborazione con il marito: in precedenza, l'amatissima attrice era già stata protagonista dei film Oculus, Hush e Ouija, e aveva trovato spazio anche nel primo adattamento di Flanagan tratto da Stephen King, Il gioco di Gerald; negli ultimi anni, invece, è apparsa in tutte le serie tv che il marito ha firmato per Netflix, ovvero The Haunting of Hill House (2018), The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass (2021) e la più recente La caduta della casa degli Usher.

Il cast de La vita di Chuck includerà anche Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Jacob Tremblay, oltre alle new entry Mia Sara, Trinity Jo-Li Bliss, David Dastmalchian e Taylor Gordon, al suo debutto come attrice. "'The Life of Chuck' è una storia molto personale per me, e sono così grato di avere l'opportunità di poterla portare sul grande schermo", ha dichiarato Flanagan.

Basato su tre storie interconnesse pubblicate nella raccolta di racconti del 2020 "If It Bleeds", La vita di Chuck segue la vita di Charles "Chuck" Krantz ma al contrario, iniziando con la sua morte all'età di 39 anni e terminando con la sua infanzia in una presunta casa infestata. Sarà il terzo adattamento del regista dell’opera di King, dopo Il gioco di Gerald del 2017 e Doctor Sleep del 2019, e soprattutto dopo il fallito tentativo di portare al cinema Revival.