Chronicle: Josh Trank ammette di aver tentato di sabotare il sequel

Josh Trank ha confessato di aver intenzionalmente sabotato il sequel di Chronicle, thriller fantascientifico con protagonista Dane DeHaan. Il regista ha ammesso di aver cercato di non far partire la produzione del seguito, dichiarando che il mancato avvio del progetto è imputabile, in parte, anche alla sua interferenza.

Chronicle segue le vicende di tre adolescenti che diventano improvvisamente amici dopo che un incidente conferisce loro capacità telecinetiche. Tuttavia, man mano che i loro poteri crescono la loro relazione diventa più tesa e loro stessi diventano sempre più pericolosi.

Il cast comprende Dane DeHaan, Alex Russell e Michael B. Jordan. Il film fu un successo finanziario, con un incasso da 126 milioni di dollari ed è stato particolarmente apprezzato anche dalla critica. Insomma, tutti gli ingredienti per un sequel annunciato.



Josh Trank ha ammesso di aver cercato di sabotarne la realizzazione:"Ho reso difficile per loro organizzare le riunioni. Sono stato un po' evasivo riguardo alle cose. Ho fatto molte cose fantastiche". Il regista ha spiegato che molti dei suoi problemi derivavano dalla sceneggiatura.

Fox aveva richiamato Max Landis alla sceneggiatura del sequel, e in base a quanto letto nello script, Josh Trank pensava che la premessa non corrispondesse ai motivi per cui voleva fare il sequel, nonostante fosse ancora in fase di sviluppo:"Non avrei mai voluto vedere Chronicle 2, è stato il mio peggior incubo".

Le idee di Max Landis non si sono concretizzate e il progetto si è arenato. Su Everyeye vi sveliamo anche tutti gli errori di Chronicle, che negli anni è diventato un cult per diversi cinefili.