Chronicle 2 ufficiale: ambientato 10 anni dopo il primo film, avrà protagoniste femminili

Nel corso di una recente intervista promozionale con Forbes, il produttore John Davis ha annunciato che il sequel ufficiale di Chronicle di Josh Trank è in arrivo e avrà un punto di vista totalmente femminile.

Il film found-footage, che nel 2012 lanciò Dane DeHaan, Michael B. Jordan e Alex Russell, divenne un fenomeno commerciale in grado di incassare dieci volte il proprio budget di produzione. Le voci su un sequel iniziarono a circolare in casa 20th Century Fox fin da allora, ma per anni i motori non vennero mai avviati sul serio: adesso, secondo John Davis, è finalmente giunto il momento.

“Chronicle è stato letteralmente il miglior investimento della mia carriera: lo girammo con un budget di $12 milioni di dollari e finì con l'incassarne 126,64 in tutto il mondo, senza contare gli incassi nel mercato home-video", ha detto John Davis, che è anche produttore del recente film Disney Jungle Cruise. “Posso annunciare che stiamo ufficialmente lavorando al sequel, Chronicle 2: e penso che sarà fantastico. Ci stiamo lavorando alla 20th Century Studios. Questo film ci darà la possibilità di raccontare la storia in un modo diverso. La racconteremo dal punto di vista femminile".

Davis ha anche affermato che la storia del film sarà proiettata in avanti nel futuro e partirà molto tempo dopo gli eventi del capitolo originale. “Saranno passati 10 anni dagli eventi del primo film, da quello che è accaduto a Seattle, e gran parte della storia avrà a che fare col fenomeno delle fake news. Ci sarà una nuova generazione che otterrà questo poteri. Si tratta di giovani donne che hanno appena finito il college, si ritrovano con questo potere e allora per loro inizia un nuovo viaggio."

Al momento nessun regista o sceneggiatore è stato annunciato, ma i fan farebbero meglio a non aspettarsi il ​​ritorno di Josh Trank. Nel 2020, aveva detto a Polygon: "Non vorrei mai vedere un Chronicle 2. Quello è stato il mio peggior incubo. Prima di tutto, non ho intenzione di farlo io. Secondo, se lo fa qualcun altro, allora sarà una merda". Improbabile anche il ritorno dello sceneggiatore del film originale, Max Landis, figlio di John Landis, a dir poco persona non grata a Hollywood dopo le molteplici accuse di aggressione sessuale che sono emerse nel 2017.

