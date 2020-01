Christopher Walken e la sua "febbre del sabato sera": ecco perché balla in ogni film

Fisionomia e mimica facciale non sono le uniche cose che hanno caratterizzato la carriera di Christopher Walken e se vi siete mai chiesti come mai (quasi) tutti i suoi personaggi si lanciano in sfrenati passi di danza è il vostro giorno fortunato: lo stesso attore ci svelerà le ragioni di questo "vizio" da set.

La carriera di Walken inizia quasi 60 anni fa e nei numerosi decenni numerose sono stati i riconoscimenti conferitigli, ma molto più numerosi sono stati i passi di danza che lo hanno accompagnato in tutti questi anni.

In una recente intervista a Entertainment Weekly il premio Oscar ha raccontato della sua carriera e di come questa sia iniziata non su un set cinematografico, ma nei teatri: a soli 7 anni il piccolo Christopher già calcava le scene esibendosi in complicate coreografie, grazie anche alla formazione come ballerino di tip tap.

Prima di recitare al fianco di Woody Allen e Diane Keaton in Annie Hall, Walken aveva già lavorato con Liza Minnelli a Broadway ed era stato protagonista di West Side Story: quando lasciò il palco per il set l'attore volle portare con sé una parte della sua carriera, da qui le sue peculiari scene danzanti.

Tuttavia, negli ultimi anni, Walken ha diminuito le su performance poiché, come lui stesso ammette, "le persone ormai lo danno per scontato" e quando iniziò questa tradizione il suo scopo non era quello di "esagerare".

Come sempre, dietro grandi carriere si nascondono un'ancor più grande dedizione e tanto lavoro, talvolta anche inaspettato: in alto un montaggio con le performance danzanti più famose di Walken.