Christopher Walken compie 80 anni: 'La gente parla delle mie scelte, ma io non scelgo'

Quando la tua carriera è costellata di film del calibro de Il Cacciatore, I Cancelli del Cielo, Pulp Fiction, Io e Annie e così via, la gente tende a credere che tu sia un attore particolarmente attento per quanto riguarda i ruoli da accettare: nulla di più sbagliato, se il soggetto chiamato in causa è uno come Christopher Walken.

L'attore premio Oscar, che oggi spegne 80 candeline (Walken nacque a New York il 31 marzo del 1943), ha infatti più volte ribadito di non essere abituato a fare lo schizzinoso quando si tratta di accettare un lavoro: anche il film più insignificante, secondo il buon Christopher, è un buon motivo per evitare di restare a casa a oziare.

"Spesso le carriere non sono fatte di scelte quanto pensa la gente. La gente parla spesso delle mie scelte, ma io non scelgo, lo faccio difficilmente. Le cose accadono e tu dici sì o no, ma molto spesso dici sì, perché è sempre meglio poter fare qualcosa. Quali sono le opzioni? La gente mi dice: 'Non accettare quella parte, non hai bisogno di quella parte'. E io rispondo: 'Perché no? Cosa dovrei fare, starmene seduto a casa?' Preferisco di gran lunga andare a lavorare, vedere attori, divertirmi" furono le parole di Christopher Walken al riguardo.

Cosa ne pensate? Ci sono parti delle quali, a vostro modo di vedere, la star di Prova a Prendermi avrebbe effettivamente potuto fare a meno? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che Christopher Walken sarà l'Imperatore Shaddam in Dune - Parte 2.