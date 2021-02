Christopher Plummer poteva essere Gandalf: ecco perchè ha rifiutato questo iconico ruolo

La morte di Christopher Plummer avvenuta nei giorni scorsi, ha sicuramente gettato nello sconforto il mondo del cinema che è ormai orfano di uno dei suoi più grandi interpreti. In pochi sanno però che l'attore ha rinunciato all'iconico ruolo di Gandalf ne la trilogia de Il Signore degli Anelli, servendolo su un piatto d'argento ad Ian McKellen.

A rivelarlo è stato proprio il capitano Von Trapp di Tutti insieme appassionatamente nel corso di una lunga intervista rilasciata nel 2015 a Conan O’Brien. Plummer in quell'occasione ha infatti rivelato che l'idea di trascorrere diversi anni in Nuova Zelanda non lo entusiasmava per niente e per tale ragione ha deciso di rifiutare la proposta avanzata da Peter Jackson.

"Pensavo che ci sarebbero stati altri paesi che avrei voluto visitare prima di crepare. Adoro i libri di Tolkien e adoro anche la trilogia cinematografica di Peter Jackson. Credo che Ian McKellen abbia fatto uno straordinario lavoro con questo personaggio. Probabilmente sarei stato un po' troppo freddo e serio per quel ruolo. Lui invece è stato perfetto. Oh Dio se ci penso odio quel figlio di puttana!".

Nelle parole dell'attore, seppur piuttosto ironiche, si legge una vena di rimpianto per quello che probabilmente è uno dei ruoli più iconici a cui un attore può ambire nel corso della sua carriera. Voi come avreste visto Christopher Plummer nei panni di Gandalf? Vi sarebbe piaciuto? Come sempre, diteci la vostra nei commenti e se vi va, date uno sguardo ai 10 ruoli più significativi di Plummer.