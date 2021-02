Christopher Plummer, muore a 91 anni la star di Tutti Insieme Appassionatamente

È Christopher Plummer il primo, importantissimo pezzo di cinema portatoci via dal 2021: l'attore di Tutti Insieme Appassionatamente è morto poche ore fa all'età di 91 anni, buona parte dei quali passati ad inanellare successi su successi su un grande schermo che gli ha sempre riservato enormi soddisfazioni.

"Chris era un uomo straordinario che ha amato e rispettato profondamente e alla vecchia maniera la sua professione. [...] Era un vero Tesoro Nazionale che ha onorato profondamente le sue radici canadesi. Attraverso la sua arte e la sua umanità ha saputo toccare tutti i nostri cuori e la sua vita leggendaria verrà ricordata di generazione in generazione. Resterà per sempre con noi" sono state le parole del manager di Plummer, Lou Pitt.

Per la carriera di Plummer fu fondamentale il ruolo del capitano Von Trapp nel celebre musical Tutti Insieme Appassionatamente, vero punto di svolta di una carriera che da allora proseguì a ritmi impressionanti fino ai giorni nostri, grazie anche a successi più recenti come Cena con Delitto, Inside Man, Parnassus, A Beautiful Mind o L'Esercito delle 12 Scimmie. Come molti di voi ricorderanno, inoltre, Plummer era stato scelto nel 2017 per sostituire Kevin Spacey in Tutti i Soldi del Mondo in seguito alle note vicende giudiziarie dell'attore.