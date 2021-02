Christopher Plummer e quella dura critica a Terrence Malick: 'Sei terribilmente noioso'

La morte di Christopher Plummer ha riportato alla luce vari aneddoti della sua lunga e prolifica carriera. Sembra però che l'attore non avesse un eccezionale rapporto con Terrence Malick, colpevole a suo avviso di rendere noiose tutte le sue produzioni per l'incapacità di scrivere la sceneggiatura e montare le scene.

"È un ragazzo davvero straordinario e adoro alcuni dei suoi film, ma il problema con Terry, che ho subito scoperto, è che ha un disperato bisogno di uno scrittore, perché insiste nel fare tutto. Insiste sulla scrittura, sulla sovrascrittura e sulla scrittura della sovrascrittura, finché non suona tutto terribilmente pretenzioso. E poi monta i suoi film in modo tale da escludere tutti dalla storia".

Malick e Plummer hanno lavorato insieme in The New World ma, questa esperienza non è stata di certo delle migliori: "Terry è terribilmente coinvolto in scatti poetici… che sono bellissimi, ma sono dipinti. Si perde in questo genere di complessità e il film risulta incomprensibile. Sono stato messo in ogni sorta di ripresa, il mio personaggio improvvisamente non era nella scena in cui pensavo di essere, nella sala di montaggio. Sbilancia completamente tutto. Questa scena molto emozionante che ho avuto all'improvviso era un rumore di fondo. Potevo pronunciare un discorso lungo, meraviglioso e commovente in cui pensavo di essere così fantastico e nel montaggio finale finiva per diventare tutt'altro".

Plummer ha dichiarato addirittura di aver scritto una lettera a Malick, in cui ammetteva che non avrebbe mai più voluto lavorare con lui: "Ho dovuto scrivergli una lettera. Ho dovuto scrivere una lettera a Terry. Gli ho dato della merda. Ovviamente non lavorerò mai più con lui. Non mi avrà. Gli ho detto: 'Sei terribilmente noioso. Ti metti in difficoltà da solo. Devi trovare uno scrittore'. La mia carriera con il signor Malick non poteva proseguire oltre".

Insomma, parole piuttosto dure. Scopriamo insieme invece quale è il ricordo che le altre star hanno di Plummer.