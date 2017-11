Christopher Plummer commenta la sostituzione di Spacey: "Tutto molto triste"

Lo scorso 8 novembreaveva annunciato che avrebbe rigirato le scene diincon. Adesso arriva il primo commento di quest’ultimo.

Intercettato all’anteprima di New York de L’uomo che inventò il Natale, il Premio Oscar per Beginners si è confessato profondamente triste per Spacey e per l’intera vicenda in generale: “Credo che sia molto triste quello che gli è successo. Kevin è un attore di grande talento e incredibilmente dotato, e perciò è triste. È davvero un peccato. È tutto quello che posso dire”.

Plummer, che compirà 88 anni una settimana prima dell’uscita del film di Scott, ha rivelato di non aver esitato un attimo all’offerta di subentrare nella parte precedentemente assegnata a Spacey.

“Non si tratta di sostituirlo, ma di ricominciare da capo. Mi dispiace davvero tanto, ma nonostante la situazione sia triste che posso farci? Ho un ruolo da interpretare. Ammiro Ridley Scott e sono felicissimo di poter girare un film per lui. È quello che ho pensato. Tempo fa ero stato in lizza per il ruolo. Perciò, già ero a conoscenza della storia, poi Ridley mi ha chiesto di farlo e io ho accettato. Volevo lavorare con lui. È davvero bravo. Ho adorato lo script, che è meraviglioso”.

Plummer ha dichiarato di non aver parlato con Spacey da quando la sostituzione è diventata pubblica. “Sarà dura, ma anche molto stimolante. Ne varrà la pena, sono abituato di solito a grandi ruoli con molte più parole da memorizzare. Dovrò iniziare subito, perché non avrò nemmeno un giorno libero”. Infine, l’atre ha confermato che alcune delle sue scene coinvolgeranno anche Mark Wahlberg e Michelle Williams: “Hanno accettato di rifare tutto di nuovo, è ammirevole. È tutto veramente ammirevole”.

Tutti i soldi del mondo ha ancora la data d’uscita fissata per il 22 dicembre 2017.