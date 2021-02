Christopher Plummer, la co-star di Knives Out Ana de Armas ricorda l'attore sui social

Nella giornata di ieri 5 febbraio è venuto tristemente a mancare Christopher Plummer, icona del grande schermo che tanto ha dato al mondo del cinema. A ricordarlo, anche la co-star di Cena con Delitto - Knives Out Ana de Armas.

Un altro grande attore ci ha lasciato in questi giorni. Si tratta di Christopher Plummer, vincitore di un Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista in Beginners, e interprete di tanti altri ruoli iconici come il Capitano Von Trapp di Tutti Insieme Appassionatamente o il Dr. Rosen di A Beautiful Mind.

E nelle ultime ore sono state tante le star a ricordarlo, da Chris Evans a Edgar Wright a Joseph Gordon-Levitt, ma ora si aggiunge anche la collega di Knives Out Ana de Armas, che nel film diretto da Rian Johnson interpretava la sua infermiera personale.

"Ho il cuore spezzato, mio caro Chris. Sento profondamente la tua perdita. Come sono stata fortunata ad averti accanto in quella che è stata una delle migliori esperienze della mia carriera" ha scritto l'attrice in un post sui social che potete trovare anche in calce alla notizia "Grazie per tutte le tue risate, il tuo calore, il tuo talento, le tue storie su Marilyn, per le vitamine quando sono stata male, la tua pazienza, la tua collaborazione e la tua compagnia. Ti penserò sempre con affetto e ammirazione. Riposa in pace".