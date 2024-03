Christopher Nolan vuole fare un horror? Potrebbe tentare con Casa di foglie

Qualche settimana fa il regista neo-Premio Oscar Christopher Nolan ha svelato di voler realizzare un horror ma di essere in attesa dell'idea giusta: ebbene, potrebbe trovarla in un adattamento di Casa di foglie.

L'idea è stata suggerita da Scott Derrickson, famoso regista di Sinister, Doctor Strange e The Black Phone, che di sfide ambiziose ne sa qualcosa dato che in questi giorni ha annunciato di essere al lavoro sul remake de La morte corre sul fiume. Come potete vedere nei post disponibili in calce all'articolo, l'autore ha provato ad indirizzare il collega verso un adattamento cinematografico del famoso romanzo d'esordio di Mark Z. Danielewski, scrivendo: "Chris Nolan ha detto che vuole fare un film horror. Penso che dovrebbe prendere in considerazione l'idea di adattare Casa di foglie. Non un tipo di adattamento fedele, intendiamoci - sarebbe impossibile - ma un adattamento che estragga gli elementi più avvincenti e spaventosi del romanzo per espanderli sul grande schermo".

Il motivo per cui l'ipotesi avanzata da Scott Derrickson è particolarmente affascinate è che, in effetti, Casa di foglie potrebbe adattarsi alla perfezione allo stile di Christopher Nolan: uscito originariamente nel 2000, nel periodo in cui Nolan inizia ad affacciarsi al mondo del cinema, il libro di Danieleswki è diventato immediatamente famoso per la sua sperimentale struttura narrativa, composta da una trama labirintica e non lineare che intreccia tante voci narranti e piani spazio-temporali diversi. Come giustamente pensato da Scott Derrickson, se c'è un regista in grado di trarre un film da Casa di foglie è proprio Chris Nolan.

Nel frattempo, in base alle prime indiscrezioni si dice che il nuovo film di Nolan potrebbe essere The Prisoner, remake della famosa serie tv britannica anni '60.

