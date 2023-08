Christopher Nolan voleva una star di Avengers per Il Cavaliere Oscuro: di chi si tratta?

La teoria su Harvey Dent de Il Cavaliere Oscuro dimostra quanto il personaggio sia prepotentemente entrato nell'immaginario collettivo, anche grazie all'ottima interpretazione di Aaron Eckhart; eppure, molti altri attori erano in corsa per il ruolo di Due Facce (tra cui spicca addirittura una star degli Avengers).

I candidati erano Matt Damon (ricordato per Ocean's Eleven, Geronimo, Il Grinta), Ryan Phillippe (Studio 54, Crash, Flags of Our Fathers) e Mark Ruffallo, l'interprete di Hulk nella saga dei Vendicatori; tuttavia, quando Nolan ha assistito al precedente lavoro di Eckhart, non ha avuto più dubbi sul professionista da scegliere.

Come se non bastasse, il ruolo del personaggio avrebbe dovuto essere enormemente maggiore. "Bruce Wayne era il protagonista del primo film" ha ricordato lo sceneggiatore David S. Goyer, "ma abbiamo deciso fin dall'inizio che non sarebbe stato al centro del secondo film; al suo posto, avremmo optato per Harvey Dent". Per approfondire la sua figura, non perdetevi il cambio di stile di Due Facce nella nuova run di Detective Comics.

Ad aggiungere altri dettagli è Nolan stesso: "Per come abbiamo costruito la storia, pensavamo che Harvey Dent avrebbe potenziato l'arco emotivo della storia. Il suo percorso passato, la tragedia e tutto il resto sarebbero stati l'osso della narrazione; a contrario, lo scopo di Joker era quello di non avere un arco narrativo: nessuno sviluppo, nessun apprendimento. Ecco perché lo considero un personaggio assoluto".

E voi cosa ne pensate? La scelta di incentrare la seconda pellicola su Harvey Dent sarebbe stata efficace, o peggiore rispetto a quella effettivamente intrapresa? Fatecelo sapere nei commenti!