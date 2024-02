Christopher Nolan svela perché Michael Caine non è in Oppenheimer

È stata svelata la data d’uscita in streaming di Oppenheimer, e il regista Christopher Nolan ha invece rivelato il motivo dietro l’assenza di un attore con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Stiamo parlando del leggendario attore Michael Caine, già presente in altri film del regista britannico come Tenet, Inception, la trilogia del Cavaliere Oscuro e The Prestige. Va fatta una premessa, Michael Caine si è ufficialmente ritirato dalla recitazione, ma forse avrebbe potuto fare un’eccezione per l’amico Nolan. Ma il regista di Oppenheimer, durante la premiazione alla cerimonia della Director’s guild of America, sembra aver sottinteso che Caine abbia rifiutato. Queste le sue parole:

“Ho dovuto andarmene per conto mio. Quindi, ok, non ho Michael Caine, meglio prendere Matt Damon, Robert Downey Jr, Kenneth Branagh, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, Cillian Murphy, Tom Conti, e sperare che tutti questi grandi si sommino a un solo Michael Caine. - tante persone mi hanno aiutato, tante persone mi sono state vicine, in tanti modi diversi. Sono molto commosso nel riceverlo, molto commosso dalla presentazione. Questo significa molto per me.” Ha detto Nolan dopo aver ricevuto il premio come miglior regista.

