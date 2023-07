Christopher Nolan ha usato una vera bomba atomica per le riprese di Oppenheimer? Durante la fase promozionale del film targato Universal Pictures, ha preso a circolare su internet una delle indiscrezioni più incredibili di sempre, ma la verità è un'altra.

Ovviamente no, per le riprese di Oppenheimer non è stata utilizzata alcuna vera bomba atomica: probabilmente non servirebbe neppure specificarlo, eppure una gran parte del popolo del web pare essersene convinto al punto che perfino il regista stesso è dovuto intervenire sulla questione durante una recente intervista promozionale. Parlando con The Hollywood Reporter, Nolan si è detto lusingato dal fatto che alcuni spettatori lo ritenessero capace di una cosa del genere, ma ha anche prontamente chiarito che per Oppenheimer non sono state utilizzate delle vere bombe nucleari. "Da un lato è lusinghiero che le persone arrivino a pensare che sarei capace di qualcosa di così estremo, ma in fondo è anche un po' spaventoso" ha scherzato il regista, famoso per la volontà di ridurre sempre al minimo l'utilizzo della CGI nei suoi film.



E in effetti è proprio così che è nato questo assurdo rumor sulla vera bomba atomica usata in Oppenheimer: durante la campagna marketing, venne annunciato che il film non avrebbe incluso neanche un'inquadratura con effetti speciali, e avendo già visto Oppenheimer in anteprima chi scrive può confermare che l'esplosione della bomba atomica durante la scena del Trinity Test è stata davvero realizzata solo con effetti pratici...tra l'ingegno 'tattile' del cineasta e la detonazione di un vero ordigno atomico, però, ce ne passa.

Tra l'altro pare che in questi giorni in India e in alcuni mercati asiatici in Oppenheimer sia stata aggiunta l'unica inquadratura con CGI...allo scopo di censurare una scena di nudo di Florence Pugh!