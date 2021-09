Christopher Nolan, ufficiale! Il regista sceglie Universal per il suo film sulla Bomba

L'esclusiva arriva sempre da Deadline, outlet che giorni fa rivelava al mondo il il nuovo film di Christopher Nolan dedicato a J. Robert Oppenheimer e al Progetto Manhattan, che adesso secondo il sito ha finalmente trovato la sua casa sotto il tetto Universal Pictures, con cui l'autore di Dunkirk ha stretto una nuova partnership collaborativa.

Stando a Deadline, infatti, Universal Pictures si è accaparrata i diritti di produzione e distribuzione di questo nuovo e intrigante progetto nolaniano dedicato allo sviluppo della bomba nucleare e che dovrebbe avere come protagonista Cillian Murphy. Della regia si occuperà ovviamente Christopher Nolan sulla base di una sua sceneggiatura, dunque un titolo nuovamente autoriale al 100%, anche se si tratta del suo primo biopic cinematografico (ma non sono ancora chiari i dettagli specifici dell'opera).



Le fonti di Deadline riportano inoltre che il progetto avrebbe già luce verde, inserito in corsia preferenziale da Universal per cominciare le riprese nel primo trimestre del 2022. Alla co-produzione ci sarà ovviamente anche la Syncopy Inc. dello stesso Nolan, guidata a quattro mani insieme alla moglie Emma Thomas.



Termina così la lunga partnership creativa, produttiva e distributiva tra Nolan e Warner Bros. Un divorzio che era comunque nell'aria dallo scorso dicembre dopo l'inizio dei problemi legati alla distribuzione di Tenet, rivelatosi per altro un insuccesso al boxoffice a causa della Pandemia di Coronavirus.



