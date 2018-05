Christopher Nolan e la trilogia di Batman: ognuno di quei film è un genere diverso

Christopher Nolan ha affermato che ogni film della sua trilogia su Batman appartiene ad un genere diverso. Se la svolta al cinema per Nolan si chiama Memento, nel 2000, è con i tre film sull'Uomo Pipistrello che il cineasta britannico si è affermato a livello internazionale. Il primo film fu Batman Begins, nel 2005, con Christian Bale.

L'attore interpretò per la prima volta in quel film Bruce Wayne/Batman, con Liam Neeson nei panni di Ra's al Ghul. Nolan ha poi proseguito con Il Cavaliere Oscuro nel 2008, con Heath Ledger nel ruolo del Joker, per il quale l'attore australiano, scomparso prematuramente, ha ricevuto un Oscar postumo.

A chiudere la trilogia ci ha pensato Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno nel 2012, che ha portato Batman a dover affrontare un nuovo avversario, Bane (Tom Hardy) e ad avere un'ambigua alleata in Selina Kyle/Catwoman (Anne Hathaway).

A quanto pare ognuno di questi film appartiene ad un genere diverso, secondo Nolan. Intervenuto ieri al Festival di Cannes, Christopher Nolan ha discusso brevemente della propria carriera. Secondo TotalFilm, Nolan ha dichiarato di considerare Batman Begins come 'il viaggio dell'eroe', visto che Bruce Wayne si trova a dover affrontare il proprio mentore Ra's al Ghul.

Il Cavaliere Oscuro, secondo Nolan, è un crime movie alla Heat di Michael Mann, con l'antieroe che viene contrapposto alla sua nemesi, al villain per eccellenza.

Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno è come un blockbuster di guerra visto che l'avversario è Bane e il suo commando.

Sono passati sei anni dalla conclusione della saga e ancora molto ci sarebbe da scrivere sulla trilogia di Nolan e queste dichiarazioni del cineasta arrivano nell'anno del decimo anniversario dall'uscita del film che più ha riscosso successo dei tre, Il Cavaliere Oscuro.