Christopher Nolan sta con Taylor Swift: 'Queste esperienze che fanno bene al cinema'

Mentre continuano le polemiche intorno al film concerto di Taylor Swift, il regista Christopher Nolan ha voluto spezzare una lancia a favore della superstar acclamando la scelta di distribuire lo spettacolo The Eras Tour nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Durante una recente discussione ad un evento organizzato dalla City University di New York, il regista di Oppenheimer ha notato come la pop star abbia scavalcato gli studi cinematografici e abbia collaborato direttamente con AMC Theatres per portare il suo film sul grande schermo. Nolan ha parlato, insieme alla moglie Emma Thomas, partner di produzione, come gli studios si siano lasciati sfuggire una grossa occasione. "Taylor Swift sta per dimostrare agli studios che hanno sbagliato, perché il suo film-concerto non è distribuito dagli studios ma dal proprietario di una catena di cinema, la AMC, e frutterà un'enorme quantità di denaro”, ha detto Nolan. “E questo è il punto, questo è un formato, questo è un modo di vedere le cose e condividere storie ed esperienze insieme nelle sale, che è una cosa incredibilmente preziosa al giorno d'oggi. E se gli studios non lo vogliono, lei ha dimostrato che si può fare ugualmente."

Taylor Swift: The Eras Tour ha aperto con la cifra record di 92,8 milioni di dollari a livello nazionale e 123,5 milioni di dollari a livello globale durante il fine settimana del 13-15 ottobre, diventando il film-concerto con i maggiori incassi di tutti i tempi in Nord America e il secondo più grande debutto di ottobre, dietro solo a Joker.

Anche a causa della sua presenza nelle sale, nel week-end che sta per iniziare si prevede l'ennesimo flop per Martin Scorsese con Killers of the flower moon.