Christopher Nolan, svelato il nuovo film? Potrebbe essere il remake di una serie tv cult

Dopo aver vinto il premio miglior regia agli Oscar 2024 grazie al lavoro svolto per Oppenheimer, Christopher Nolan potrebbe essere già a lavoro sul suo prossimo progetto.

Lo svela, o meglio lo anticipa, un report di Variety, secondo cui l'autore di Tenet e Dunkirk avrebbe già iniziato a scrivere il suo prossimo film, un remake della serie tv “The Prisoner”, un thriller mystery molto popolare negli anni '60 nel Regno Unito creata e interpretata da Patrick McGoohan: si tratta di un progetto di cui vi avevamo già parlato in passato, dato che circolava intorno all'ufficio di Nolan fin dal 2009. Si legge su Variety: "Diverse voci ci dicono che il suo prossimo film sarà un remake di The Prisoner, la famosa serie tv degli anni '60 di Patrick McGoohan: il regista era legato a questo progetto nel 2009, ma scomparve dal suo carnet quando AMC pubblicò la sua miniserie in sei parti remake di The Prisoners, con Jim Caviezel nei panni dello sfortunato agente Numero Sei insieme a Ian McKellen e Ruth Wilson."

Nel novembre 2023, proprio tramite Variety, Nolan aveva rivelato la sua frustrazione per non essere riuscito a finire la sceneggiatura di The Prisoner, che gli era stata assegnata nel lontano 2006 dopo il successo di Batman Begins per un film che avrebbe anche dovuto dirigere: The Prisoner, uno dei programmi televisivi di fantascienza più famosi e acclamati, segue le vicende di un agente che si dimette dal suo lavoro, ma viene poi rapito e trasferito su una misteriosa isola costantemente sorvegliata.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, recuperate tutti i vincitori degli Oscar 2024.

