Christopher Nolan ha svelato i suoi due film preferiti del 2023: niente Barbie

Seguendo l'esempio dei film preferiti del 2023 di Cillian Murphy, anche il regista di Oppenheimer Christopher Nolan ha svelato quali sono stati i suoi film del cuore per l'anno appena conclusosi, e curiosamente anche lui ha lasciato fuori il grande 'rivale' Barbie.

Dopo Povere creature e The Holdovers citati da Cillian Murphy, Christopher Nolan ha eletto Past Lives e Aftersun come i suoi film preferiti del 2023: il primo è uno dei dieci film candidati a miglior film agli Oscar 2024, mentre il secondo è il dramma padre-figlia che ha reso famoso Paul Mescal, protagonista de Il gladiatore 2 di Ridley Scott.

Da notare che non è la prima volta che Nolan menziona Aftersun: in un'intervista dell'anno scorso con The Telegraph, infatti, il regista aveva elogiato il film come un esempio di lungometraggio intimo che meritava comunque di essere visto nei cinema: "Perché dovresti vedere qualcosa di piccolo come 'Aftersun' sul grande schermo quando esiste lo streaming? Ovviamente devi farlo. Funziona meravigliosamente anche in TV, ma non è questo il punto."

Per altre letture, vi segnaliamo che nella stessa intervista con il Time Christopher Nolan ha promesso che continuerà a fare film ad alto budget: per l'autore si tratta di una vera e propria responsabilità nei confronti del cinema e dei colleghi registi che non hanno a disposizione le risorse di cui invece può servirsi lui.