Christopher Nolan è un superfan di Zack Snyder: la sua scena preferita sorprende i fan

L'ammirazione che Christopher Nolan prova per il cinema di Zack Snyder è cosa nota, ma in un nuovo profilo pubblicato dal The Hollywood Reporter il regista di Oppenheimer ha svelato qual è la sua scena preferita tra le tante iconiche realizzate dal suo amico e collega.

A domanda specifica posta dall'inviato di The Hollywood Reporter, Nolan ha rivelato che la sua scena preferita di Zack Snyder viene da Man of Steel, ma la scelta potrebbe sorprendere i fan dato che riguarda un piccolo momento di intimità tra il protagonista Clark Kent e il padre adottivo Jonathan: "La mia scena preferita creata da Zack si trova in Man of Steel, quando vediamo Kevin Costner dire al giovane Clark che, a prescindere dalla ragione per cui è stato inviato sulla Terra, rimarrà per sempre suo figlio. Ogni volta che la guardo, anche di sfuggita, mi viene un nodo alla gola."

Nel corso dell'intervista, nella quale viene svelata che Nolan e Snyder si sentono al telefono almeno una volta al mese e che l'autore di Rebel Moon è stato uno dei pochissimi ad essere invitato ad una proiezione speciale segreta di Oppenheimer molto prima dell'uscita del film (gli altri tre autori invitati sono stati Paul Thomas Anderson, Todd Phillips e Denis Villeneuve), Nolan ha anche sottolineato quella che ritiene la più grande qualità di Zack Snyder come regista, che a suo modo di vedere viene ricordata sempre troppo poco: "Zack è conosciuto soprattutto per la facilità che ha nel creare immagini immediatamente iconiche, ma voglio dire che il suo istinto per il casting degli attori non è secondo a quello di nessuno che io conosca."

Per altri contenuti, sempre The Hollywood Reporter ha svelato che il prossimo film di Zack Snyder potrebbe essere Blood & Ashes, progetto nato inizialmente come sequel di 300 e incentrato su Alessandro Magno.