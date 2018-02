Christopher Nolan si tira fuori dalla regia del prossimo Bond

Anche se uscirà a novembre 2019, al momento, il prossimo episodio dedicato alla figura di James Bond , interpretato da, non ha ancora un regista a bordo del progetto.

Sam Mendes, che ha diretto i precedenti Skyfall e Spectre, ha deciso di non dirigere il prossimo episodio, anche dopo il discreto successo al botteghino dell'ultimo. Uno dei favoriti dai fan è sempre stato Christopher Nolan ma, durante un'intervista, il regista dietro Dunkirk ha deciso di tirarsi indietro ufficialmente dalla regia.

"Non sarò io a dirigerlo. No, categoricamente. Penso che ogni volta che devono ingaggiare un nuovo regista, i rumor indicano me come potenziale nuovo regista" spiega il regista "Mi piacerebbe fare un film su Bond un giorno e penso che i produttori - Barbara e Michael - stiano facendo un gran bel lavoro con gli ultimi film, cosi come Sam Mendes, quindi non hanno particolarmente bisogno di me. Ma sono sempre stato ispirato da quelle pellicole e mi piacerebbe girarne uno un giorno".

"Adoro il personaggio, adoro i film, sono sempre stato particolarmente ispirato da queste pellicole e chiunque veda i miei lungometraggi lo troverà cosi ovvio" continua Nolan "Ma puoi accettare un franchise del genere soltanto se puoi portare qualcosa di nuovo alla saga. E penso che, al momento, stiano facendo un gran bel lavoro anche senza di me".