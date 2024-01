Christopher Nolan sa anche a che ora andrà in bagno! Robert Downey Jr. sconvolto

La maniacalità con cui Christopher Nolan affronta la vita sul set (e probabilmente anche quella di tutti i giorni) è cosa nota, ma le ultime dichiarazioni di Robert Downey Jr. hanno probabilmente portato la nostra percezione delle fisse del regista di Oppenheimer su un livello diverso: sì, sono coinvolte addirittura le pause bagno!

L'attore che ha omaggiato Cillian Murphy vestendo i panni di Tony Stark ha infatti parlato proprio delle fisse del buon Christopher, svelandocene nuovi dettagli a dir poco inquietanti: "Non gli piace neanche il fatto che tu debba andare in bagno, ma chiaramente capisce che potresti averne bisogno. Gli chiesi: 'Ma tu quando ci vai?' e lui: 'Alle 11 di mattina e alle 6 del pomeriggio' e io: 'Ma ci sei, ca**o?'" sono state le parole di un Downey Jr. evidentemente ancora traumatizzato.

Alla star di Iron Man ha fatto eco Emily Blunt, che ha ricordato anche le enormi quantità di the consumate dal regista: "Lo so, ma non è the diuretico. Lui non chiederebbe mai a nessuno di fare qualcosa che non sia sicuro al 1000% di riuscire a fare al doppio della difficoltà" ha quindi puntualizzato Downey Jr. Insomma, qualora sognaste di partecipare a un film di Nolan tenete bene a mente queste parole: le pause bagno non sono ben viste dal nostro Christopher.