Christopher Nolan rompe con Warner: cosa accadrà ai suoi film? Scopritelo nel nostro video

Quello tra Christopher Nolan e Warner Bros. si annuncia come uno dei divorzi cinematografici più rumorosi di quest'anno: il rapporto tra il regista di Tenet e la storica casa di produzione va avanti da circa 20 anni, ma sembra essere ormai arrivato al capolinea dopo le polemiche esplose in seguito alla distribuzione del film con Robert Pattinson.

Come tutti ricorderete, Nolan era rimasto piuttosto contrariato dalla metodologia di distribuzione ibrida adottata per il suo ultimo lavoro; il regista, inoltre, aveva avuto parole durissime per Warner Bros. anche dopo la scelta della produzione di far esordire contemporaneamente in sala e in streaming le sue release più importanti del 2021, tra cui il Dune di Denis Villeneuve.

La stessa Warner, d'altro canto, non sarebbe rimasta particolarmente soddisfatta dai risultati ottenuti da Tenet, che anche a causa della pandemia ha portato a casa incassi al di sotto delle aspettative, in particolar modo sul mercato casalingo. Gli estremi per un divorzio, insomma, sembrano esserci tutti: ma cosa ne sarà di Nolan dopo l'addio alla produzione che è stata casa sua per ben 20 anni?

Nel nostro nuovo video potrete scoprire tutte le ipotesi sul futuro di Nolan e dei suoi prossimi film: la certezza, ad oggi, è che tra Warner e il regista di Inception le cose sembrano proprio non funzionare più come una volta. Pare, intanto, che per il suo nuovo progetto Nolan sia intenzionato a volare nuovamente in India.