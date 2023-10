Christopher Nolan rompe il silenzio sul successo di Oppenheimer: 'Non me lo aspettavo'

Dopo aver lodato la mossa di distribuzione di Taylor Swift con il film-concerto The Eras Tour, il regista Christopher Nolan ha commentato lo stratosferico successo ottenuto al cinema dal suo ultimo film Oppenheimer.

Durante una discussione alla City University di New York, l'autore ha dichiarato: "Ogni volta che un film che non ci si aspetta che abbia successo esce al cinema e poi invece ha successo, si tratta di una cosa incoraggiante per Hollywood... E spero che questo film diventi incoraggiante per i registi", ha spiegato Nolan. "A Hollywood c'è sempre questa grande tensione sul cercare di realizzare cose che abbiano un successo assicurato, che si prevede già che facciano soldi prima di iniziare a farli, e lo capisco perché è così che l'industria del cinema funziona, gli studi cinematografici rimangono in attività con i soldi, ma allo stesso tempo c'è sempre questo desiderio, specialmente tra il pubblico, di vedere qualcosa di nuovo, di mai visto prima. Con Oppenheimer abbiamo superato in ogni modo possibile le nostre più rosee aspettative, non ci aspettavamo minimamente questo livello di successo ma, al di là di questo, penso che possa essere incoraggiante per tutti, sia per gli studios che per gli altri cineasti. Quell'eterna tensione tra commercio e arte può essere soddisfatta in modi diversi."

