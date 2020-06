Christopher Nolan: 'Robert Pattinson in Tenet? Non so come si chiama il suo personaggio'

Nel corso di una recente intervista promozionale il regista e sceneggiatore Christopher Nolan ha parlato di alcuni aspetti di Tenet, il suo nuovo blockbuster realizzato per Warner Bros. in arrivo nei cinema italiani a partire dal prossimo 3 agosto.

Presentando il suo film ad Entertainment Weekly, il regista ha spiegato curiosamente di non conoscere il nome del personaggio interpretato da Robert Pattinson, che sarà il co-protagonista della pellicola al fianco di John David Washington. La causa? Il livello di complessità e segretezza raggiunto dalla trama.

"Pattinson recita in Tenet nei panni di un personaggio, è un agente operativo di nome Neil" ha spiegato Nolan, aggiungendo subito dopo: "O per lo meno pensiamo che possa essere chiamato Neil. Non sai mai davvero cosa sta succedendo con le identità in questo film. Però posso dire che incarna alla perfezione la definizione di personaggio di supporto. È un personaggio molto importante per questo film, e ovviamente è un alleato del personaggio di John David".

Personaggio di John David Washington che, come rivelato anche dalla sinossi ufficiale, è conosciuto semplicemente come Protagonista. Cosa accidenti stia succedendo e perché diamine i protagonisti di Tenet non abbiamo dei nomi propri, lo scopriremo probabilmente solo una volta entrati in sala. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

