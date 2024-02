Christopher Nolan: 'Robert Downey Jr e Iron Man uno dei più grandi casting della storia'

I Marvel Studios avrebbero vinto il nuovo Oscar al miglior casting director con l'Iron Man di Robert Downey Jr? Probabilmente si, almeno secondo il giudizio del regista Christopher Nolan.

L'autore di Oppenheimer, infatti, ospite del The Late Show per la sua lunga campagna Oscar 2024, con ha discusso con il conduttore Stephen Colbert di vari aspetti del mondo del cinema, inclusa la carriera di Robert Downey Jr, oggi ampiamente considerato il favorito per l'Oscar come miglior attore non protagonista. Nolan ha rivelato di aver sempre voluto lavorare con Downey Jr per la sua “generosità” e il suo “carisma”, e ha definito il suo ruolo di Iron Man nel MCU come uno dei più grandi casting della storia del cinema.

"Con chiunque lavori, come regista, cerchi sempre una sorta di connessione emotiva, empatica, e questa cosa con gli attori vale il doppio", ha detto Nolan. “Da regista devi cercare nei tuoi attori una sorta di generosità, e Robert ha questa incredibile generosità di spirito che lo spinge, quando è in una scena con altre persone, ad assicurarsi sempre che tutti stiano facendo del loro meglio, che siano tutti in grado di dare il meglio di sé. Questa cosa aiuta molto sul set, dal mio punto di vista, e personalmente ho sempre desiderato lavorare con lui. Ho sempre seguito il suo lavoro. Nella vita normale, Robert ha lo stesso carisma di Tony Stark. Il fatto che abbia interpretato Iron Man, beh, la considero una delle decisioni di casting più importanti che siano mai state prese nella storia del cinema. Con Oppenheimer volevo dargli l’opportunità di perdersi completamente in un nuovo ruolo, in un altro essere umano: è una cosa che i grandi attori amano."

Recentemente, Robert Downey Jr ha svelato di aver fatto il provino per Batman Begins per il ruolo di Spaventapasseri, che però Nolan decise di affidare a Cillian Murphy, futuro interprete di Oppenheimer.