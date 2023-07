Christopher Nolan: Robert Downey Jr come Iron Man tra i casting migliori della storia

Se Robert Downey Jr temeva di essersi atrofizzato a causa di Iron Man il regista Christopher Nolan, che lo ha scelto per il cast di Oppenheimer nel fondamentale ruolo dell'ammiraglio Lewis Strauss, non ha che complimenti per la scelta dei Marvel Studios.

Anzi, più nello specifico, durante una recente intervista promozionale con il podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, l'autore ha dichiarato che Robert Downey Jr nei panni di Iron Man è uno dei casting migliori della storia del cinema, elogiando la decisione del presidente dei Marvel Studios e del regista di Iron Man e Iron Man 2 Jon Favreau per aver scelto di scommettere su un attore che, vale sempre la pena ricordarlo, all'epoca era stato rilegato ai margini di Hollywood.

"Favreau ha avuto l'intuizione di sceglierlo come Iron Man, e a mio modo di vedere è una delle più grandi decisioni di casting nella storia del cinema", ha detto Nolan. "Insomma, basta guardare che cosa ha fatto con questo personaggio e fin dove è arrivato. Sono convinto che Jon sapesse di che attore incredibile stiamo parlando, quale incredibile potenziale nascondesse. Senza contare il carisma da star del cinema, un carisma meraviglioso."

Oppenheimer uscirà il 23 agosto nelle sale italiane. Per altri approfondimenti, scoprite 3 film che Christopher Nolan ha quasi diretto ma poi successivamente scartato.