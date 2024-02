Christopher Nolan ringrazia il MCU: 'Hanno salvato il cinema durante il covid'

Con Tenet, Christopher Nolan si è giocato tutto durante la pandemia: il film è stato il primo blockbuster dopo il primo lockdown spingendo sulle voci di un conflitto tra Nolan e Warner Bros. per l'uscita di Tenet. L'incasso totale di 363,6 milioni ha rappresentato una luce di speranza nel tunnel della pandemia.

Tuttavia, il ringraziamento di Nolan va ai Marvel Studios! Secondo il regista, infatti, ad aver salvato l'industria cinematografica durante il delicato periodo del Covid-19 è stato proprio l'MCU: "Uscendo dal COVID, dici: 'Grazie a Dio per i film Marvel'" ha detto Nolan al New York Times facendo riferimento al grande successo di Spider-Man No Way Home: la pellicola, diretta da Jon Watts, ha incassato quasi 2 miliardi di dollari, confermandosi l'incasso più alto al box office di tutto il 2021. Se pensate che nel 2024 ancora l'emergenza Covid che ha colpito il cinema non è rientrata ancora del tutto, i risultati portati avanti dall'Uomo Ragno di Tom Holland sono strabilianti e constatazione più dolorosa, lontani dalle ultime uscita Marvel al cinema.

Dopo il flop di The Marvels, tutte le speranze dell'MCU sono riposte in Deadpool 3, unico film degli studios in uscita quest'anno: al momento, pare essere proprio l'anti eroe di Ryan Reynolds il cavallo vincente: il trailer di Deadpool & Wolverine è il più visto di sempre, un record che fa bene ai Marvel Studios.