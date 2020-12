Christopher Nolan rincara la dose sulla vicenda Warner-HBO Max: 'È una questione di etica'

La decisione di Warner Bros di pubblicare su HBO Max tutta la propria line-up del 2021 ha scatenato una forte reazione da parte di diverse figure di spicco di Hollywood, tra cui Christopher Nolan, che è tornato discutere della questione in una recente intervista con il Washington Post.

"Si tratta di quello che i francesi chiamano 'droit moral'. Lo possiedono perché lo hanno pagato o perché lo hanno finanziato? E non è una questione puramente legale; è anche una questione di etica" ha dichiarato il regista di Tenet, che già nei giorni scorsi aveva espresso dure parole nei confronti di HBO Max. "È una questione di partnership e collaborazione. Non hanno parlato con quei filmmaker. Non li hanno consultati riguardo ai piani per il loro lavoro. E ho sentito che qualcuno dovesse far notare che quello non era il modo giusto per trattare quei registi."

Da storico collaboratore di Warner, Nolan ha ribadito che la compagnia "aveva bisogno di confrontarsi con i filmmaker su ciò che sarebbe accaduto. Non hanno parlato né con i filmmaker né con le catene cinematografiche. Non hanno parlato con i partner di produzione dei film. Questa è la ragione per cui ho deciso di farmi avanti. Per quanto riguarda a strategia di tutto il prossimo anno, non so perché qualcuno debba fare previsioni fino a dicembre 2021 su ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare con la propria attività. Sembra una via d'uscita lontana in un situazione dinamica e in rapido cambiamento."



A proposito della vicenda, in queste ore ha commentato la mossa di Warner anche Zack Snyder.