Christopher Nolan riflette sul successo di Oppenheimer: 'Non avrei mai potuto prevederlo'

Oppenheimer di Christopher Nolan è diventato, con gran sorpresa di tutti, il terzo miglior incasso del 2023 al box office globale, dietro solo a Barbie e a Super Mario Bros, e perfino il regista e sceneggiatore Christopher Nolan, abituato ad ottimi successi commerciali, ne è rimasto stupefatto.

Parlando con Variety, Nolan ha detto che il successo del film è qualcosa che non avrebbe mai potuto prevedere: "Con alcuni film si tratta di tempismo, diventa un fattore che spinge l'opera verso risultati che nessuno avrebbe mai potuto prevedere", ha detto il regista. "Quando inizi a fare un film, sai già che uscirà al cinema da lì a due o tre anni, quindi chiaramente si tratta di provare a colpire un bersaglio in movimento quando si parla dell'interesse del pubblico. Non puoi sapere se nel giro di tre anni l'interesse rimarrà intatto. Ma a volte riesci a cavalcare un'onda, oppure la storia che stai raccontando è quella che le persone stanno aspettando."

Nolan è rimasto anche sorpreso dal modo in cui il pubblico ha reagito al film nelle sale, rivelando di essere entrato di nascosto ad proiezione IMAX di Oppenheimer durante la serata di apertura da tutto esaurito: "È stata un'esperienza straordinaria trovarmi lì in quel momento", ha ricordato Nolan. "Ogni posto era pieno e l'attenzione del pubblico su ciò che accadeva sullo schermo era molto alta. Quel livello di coinvolgimento era qualcosa che non avevo mai sentito prima. Veniva prestata veramente molto attenzione a ciò che veniva proiettato".

