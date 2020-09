Christopher Nolan: ricordate la storia delle sedie sul set di Tenet? La racconta un libro

Forse ricorderete che qualche tempo fa Anne Hathaway aveva fatto notizia dopo aver affermato che il regista Christopher Nolan è solito bandire le sedie sui suoi set, ma sebbene un portavoce del regista abbia successivamente negato adesso ci ha pensato addirittura un libro a chiarire le cose.

Il volume in questione, che potete ammirare nel post in calce all'articolo, è un art-book dedicato al dietro le quinte del blockbuster con Robert Pattinson e John David Washington, ed è proprio il figlio di Denzel Washington ha confermare la versione di Anne Hathaway: a quanto pare Nolan bandisce davvero le sedie dai suoi set.

"Il set di Nolan era senza fronzoli di Nolan e deliberatamente privo di sedie", si legge all'interno del libro, come sottolineato dal secondo post sempre in basso. "Guardando l'inesorabile energia della troupe, Washington era determinato a guidare il fronte. 'Mi dicevo: non posso essere stanco. Non posso sedermi se non si siedono questi ragazzi. Ma poi, dopo il sesto giorno, sono semplicemente crollato. Mi sono seduto - sulla prima cosa che ho trovato lì intorno - perché il mio corpo non poteva andare avanti.'"

Insomma, a quanto pare l'interprete di Catwoman ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno aveva ragione.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che il libro in questione, intitolato "The Secrets of Tenet", è attualmente in vendita; inoltre per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'esegesi sul cinema di Christopher Nolan e ad un saggio su Tenet e il cortocircuito dell'immagine.