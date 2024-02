Christopher Nolan ribadisce: 'Tenet non va capito, non è un puzzle'

Tenet tornerà nelle sale in IMAX: la pellicola scritta e diretta da Christoper Nolan risente di tutto il peso del suo regista. Proprio per via della sua costruzione, perfettamente in linea con tutti i film di Nolan, anche Tenet è stato poco compreso dal pubblico.

Stavolta Nolan non ci sta e sbotta: "Non è tutto comprensibile - ha detto il regista nel corso di un'intervista con Stephen Colbert al Late Show - è un po' come chiedermi se so cosa succede alla trottola alla fine di 'Inception'", io devo avere una mia idea affinché sia ​​un'ambiguità valida e produttiva. Ma il punto è che si tratta pur sempre di ambiguità".

Tenet, per Nolan, non va capito bensì vissuto principalmente come esperienza: il film, con protagonista John David Washington, vede il Protagonista tentare con ogni mezzo di evitare una Terza Guerra Mondiale tra viaggi temporali e la distruzione delle leggi della natura. Ricco di simbologia e con un finale molto complesso, Tenet è stato oggetto di diverse teorie da parte dei fan. Ma il regista ha preferito discostarsi anche da quelle per preservare la voluta ambiguità del film.

Tra gli incredibili effetti speciali di Tenet e la macchinosa narrazione, Christopher Nolan porta avanti così la "sua essenza" del cinema.