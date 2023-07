Christopher Nolan, il regista sull'AI:'Dobbiamo ritenere le persone responsabili'

In seguito ad una proiezione di Oppenheimer a New York, Christopher Nolan ha rilasciato un'intervista nella quale ha affrontato diversi temi, tra cui anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che minaccia il lavoro di molte persone, in primis gli autori, anche nel mondo del cinema. Ecco le parole di Nolan sul tema AI.

"L'ascesa delle aziende negli ultimi quindici anni che bandiscono parole come algoritmo - non sapendo il significato in senso concettuale e matematico - questi ragazzi non sanno che cosa sia un algoritmo. Le persone nel mio settore ne parlano, semplicemente non vogliono assumersi la responsabilità di qualsiasi cosa faccia quell'algoritmo. Applicato all'intelligenza artificiale è una possibilità terrificante. Terrificante... Non da ultimo perché i sistemi di intelligenza artificiale finiranno per entrare nell'infrastruttura difensiva. Saranno responsabili delle armi nucleari. Dire che si tratta di un'entità separata dalla persona che lo maneggia, programma e mette in azione quell'AI significa condannarci. Deve includere la responsabilità. Dobbiamo ritenere le persone responsabili di ciò che fanno con gli strumenti che hanno" ha dichiarato Nolan.



Nel corso delle ultime interviste Christopher Nolan ha escluso di tornare in un cinecomic, dopo aver diretto la trilogia del cavaliere oscuro tra il 2005 e il 2012 per Warner Bros. con protagonista Christian Bale nel ruolo di Bruce Wayne/Batman.



Negli ultimi mesi lo sciopero degli sceneggiatori ha creato un acceso dibattito in tutto il mondo; gli autori e gli attori stanno scioperando per compensi più equi e una regolamentazione dell'intelligenza artificiale.