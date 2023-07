Christopher Nolan, il regista di Oppenheimer lavorerà ad altri film sui supereroi?

In attesa di vedere sullo schermo il suo prossimo film, Oppenheimer, che racconta la storia del fisico J Robert Oppenheimer alla guida del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica, al regista britannico Christopher Nolan è stato chiesto se nei suoi piani futuri c'è anche un nuovo film di supereroi.

"Dopo Batman vuoi dirigere un nuovo film di supereroi?" gli ha chiesto l'intervistatore durante un'intervista, al quale Nolan ha risposto con un secco 'No'. Tuttavia, meno perentoria è stata la reazione ad una possibile regia in Star Wars, che tiene aperto qualche spiraglio di vedere Nolan dietro la macchina da presa nella saga creata da George Lucas.



Ma niente supereroi in futuro. Tra il 2005 e il 2012 Nolan ha diretto la trilogia del cavaliere oscuro inaugurata con Batman Begins, proseguita con Il cavaliere oscuro nel 2008 e conclusa con Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Christopher Nolan non lavorerà fino alla fine degli scioperi ma nel suo futuro non ci sarà un film di supereroi, forse perché ritiene concluso il suo ciclo. Christian Bale, che interpretò Batman nella trilogia, l'anno scorso affermò che sarebbe tornato in un progetto simile soltanto con la regia di Christopher Nolan:"Avevamo detto che ne avremmo fatti soltanto tre. E poi mi sono detto che l'avrei fatto solo con Chris".



Cillian Murphy è la star di Oppenheimer e ha recitato anche nella trilogia del cavaliere oscuro nel ruolo del dottor Jonathan Crane/Spaventapasseri.