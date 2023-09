Christopher Nolan alla regia del prossimo James Bond? No, dei prossimi 2 James Bond!

Christopher Nolan non ha mai negato la sua volontà di dirigere un film di James Bond, saga alla quale è legato da sempre, e stando ad un nuovo rumor l'autore di Oppenheimer potrebbe essere in procinto di realizzare finalmente il suo sogno.

Secondo quanto riportato in esclusiva da World of Reel, Christopher Nolan sarebbe il primo candidato per dirigere il prossimo film di James Bond, con conversazioni e riunioni già avvenute tra l'autore e la produttrice della saga Barbara Broccoli: al momento non ci sarebbe ancora la firma, ma il contratto prevederebbe ben due nuovi film di 007, entrambi diretti da Nolan, che si impegnerebbe anche a scrivere le due sceneggiature. Nessuna novità per quanto riguarda l'attore protagonista, ma tutti gli indizi sembrano puntare verso Aaron Taylor Johnson come nuovo James Bond.

Qualora Nolan dovesse rifiutare il lavoro che ha sempre sognato - il motivo del contendere potrebbe essere legato ai margini di libertà creativa che la Broccoli deciderà o meno di concedere all'autore - i produttori avrebbero già numerosi piani alternativi per la regia del nuovo James Bond, come Denis Villeneuve, Danny Boyle (che avrebbe dovuto originariamente dirigere No time to die) e Paul Greengrass. I rumor riguardanti il regista Matthew Vaughn, secondo le fonti di World of Reel, non corrisponderebbero a realtà.

Chi conosce il cinema di Christopher Nolan aveva già intuito che, dopo il definitivo Tenet, l'autore si sarebbe allontanato dalla fantascienza per ampliare il suo percorso artistico, cosa effettivamente avvenuta con il nuovo acclamato biopic Oppenheimer: ora, dopo Oppenheimer (che, chissà, potrebbe portarlo anche al tanto agognato Oscar), un ritorno al mondo delle IP (dopo la trilogia di Batman) non sarebbe una mossa professionale insensata.

Si prevede che un annuncio in merito al prossimo James Bond arriverà dopo la fine degli scioperi, rimanete sintonizzati per tutte le future novità.