Christopher Nolan, quale sarà il suo prossimo film dopo il successo di Oppenheimer?

Quanto ci piacerebbe entrare nella mente di Christopher Nolan! Il regista di Oppenheimer sta vivendo un momento innegabilmente felice dal punto di vista professionale grazie all'enorme successo del film con Cillian Murphy, ma siamo sicuri che uno come lui non resterà molto tempo con le mani in mano prima di dedicarsi a qualcosa di nuovo.

La domanda che ossessiona tutti i suoi fan al momento è dunque quella relativa al film con cui il buon Christopher tornerà in sala dopo quello sulla nascita della bomba atomica: al momento non abbiamo notizie certe al riguardo (ed è probabile che non le abbia neanche Nolan stesso!), per cui non resta che accontentarci di qualche ipotesi.

L'elefante nella stanza è sicuramente 007: da tempo di parla di Nolan come possibile regista di un film su James Bond, e cominciare il nuovo corso post-Daniel Craig con un nome del genere rappresenterebbe senz'altro un'enorme spinta per il franchise! Sul fronte opposto, c'è chi sostiene che dopo un biopic Nolan possa sentire il bisogno di tornare a dedicarsi a qualcosa di originale, tornando ad abbracciare quella fantascienza attraverso la quale ha più volte provato a rielaborare a modo suo i concetti di spazio e tempo. Magari un film sulle Intelligenze Artificiali che tanta paura stanno facendo al mondo del cinema?

In ballo potrebbe inoltre esserci uno dei famosi progetti mai realizzati da Nolan (magari non quello su Howard Hughes, già protagonista del The Aviator di Scorsese), mentre qualcuno sogna addirittura il tanto chiacchierato sequel di Tenet. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!