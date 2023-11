Christopher Nolan pronto a passare oltre Oppenheimer: il suo nuovo film sarà James Bond?

Il clamoroso successo di Oppenheimer è stato sorprendente perfino per Christopher Nolan, che però in una recente intervista promozionale ha dichiarato di essere pronto a 'passare oltre' e iniziare a guardare al suo prossimo film.

Mentre continuano le indiscrezioni che lo vogliono alla regia del nuovo film della saga di James Bond, Nolan curiosamente ha rivelato che il suo prossimo film sarà più leggero rispetto ad Oppenheimer, dando ovviamente spago ai rumor che hanno preso a circolare online nelle scorse settimane e secondo i quali l'autore britannico si sarebbe incontrato con i produttori del franchise di 007 prima degli scioperi di Hollywood.

Durante un'intervista promozionale con Yahoo Entertainment per il lancio del bluray di Oppenheimer, Nolan ha rivelato: "Sicuramente una parte di me sa che è arrivato il momento di lasciarsi questa storia alle spalle. Voglio dire, è un grande privilegio poter parlare di un film che ha la tua firma e che ha ottenuto tutto questo successo nelle sale cinematografiche, e che adesso uscirà in home-video in formato 4K, blu-ray e tutto il resto. È fantastico potersi sedere qui e rispondere alle domande sul successo di Oppenheimer. È un enorme privilegio. Ma l'argomento è molto oscuro, è un film molto nichilista. E sì, c'è una parte di me che è molto desiderosa di andare avanti e magari fare qualcosa più leggero."

Recentemente, Nolan aveva dichiarato di essere disposto a tornare ai grandi franchise dopo Oppenheimer: il regista è finalmente pronto a coronare il sogno di dirigere un film di James Bond? Staremo a vedere.