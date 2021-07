Christopher Nolan è pronto a passare a Netflix? Le ultime novità

Dopo vent'anni di collaborazione e successi, Christopher Nolan sembra pronto a tagliere i ponti con Warner Bros. a causa della criticata decisione dello studio di pubblicare tutti i propri film del 2021 in contemporanea al cinema e in streaming, attraverso HBO Max.

Sebbene la decisione del regista di Tenet sia dovuta alla mancata distribuzione in esclusiva nelle sale, tra i principali candidati per diventare la nuova casa del regista si è fatta avanti proprio Netflix, che tramite le nuove dichiarazioni del boss dei film originali Scott Stauber ha confermato la propria volontà di avviare una collaborazione con Nolan.

"Se e quando uscirà con il suo nuovo film, vedremo se potremo diventare la sua nuova casa e cosa dovremo fare perché ciò accada" ha dichiarato Stauber in una recente intervista con Variety. "È un regista incredibile. Farò tutto ciò che posso. In questo business ho imparato che bisogna avere zero ego. Vengo preso a pugni e buttato a terra e mi rialzo."

Nolan al momento non si è ancora espresso sulla questione, ma oltre ad essere noto come uno dei baluardi dell'esperienza cinematografica - insieme a Steven Spielberg, che però proprio di recente ha firmato un accordo con Netflix tramite la sua Amblin Partners - ricordiamo che in passato si è espresso più volte in maniera negativa contro il modus operandi del colosso dello streaming.

"Netflix ha una bizzarra avversione per supportare i film. Hanno questa politica insensata che tutto deve essere disponibile in streaming, che ovviamente è un modello insostenibile per l’industria cinematografica. Gli investimenti che sta portando avanti Netflix su filmmaker e progetti sarebbero interessanti se non fosse coinvolta in un tentativo di far chiudere le sale cinematografiche, e proprio non capisco", aveva dichiarato lo stesso solo nel 2017, anche se bisogna riconoscere che negli ultimi anni Netflix ha soddisfatto le richieste di distribuzione di registi quali Martin Scorsese e Alfonso Cuaron.

Voi cosa ne pensate? Credete che Nolan potrebbe avere un futuro tra le fila di Netflix? Fatecelo sapere nei commenti.