Christopher Nolan, plot twist: è passato alla Universal su consiglio di M Night Shyamalan

Questo si è che un colpo di scena: il regista di culto M Night Shyamalan ha rivelato in una recente intervista promozionale che Christopher Nolan è passato alla Universal col suo nuovo film Oppenheimer grazie ad un suo consiglio.

Parlando con l'Hollywood Reporter, il regista de Il sesto senso e Old ha rivelato di aver consigliato al collega di passare alla Universal dopo il divorzio di Nolan con la Warner Bros: "Gli ho parlato della gratitudine che provo nei confronti della Universal e del loro impegno per promuovere i film originali e le uscite nelle sale cinematografiche", ha ammesso Shyamalan durante l'intervista. "E in un'epoca in cui tutti cercano di farti credere che i film originali e i cinema stiano scomparendo in favore delle grandi saghe e dello streaming, io semplicemente non ci credo affatto perché alla Universal sto benissimo!".

Nolan raggiunge Shyamalan e Jordan Peele nella scuderia della Universal, e secondo Shyamalan altri registi potrebbero unirsi allo studio: "Spero che io, Jordan e Chris e chiunque altro deciderà di unirsi alla Universal, speso che insieme possiamo dimostrare che tutti hanno voglia di mettersi in gioco con idee fresche e originali da vedere sul grande schermo".

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. Vi ricordiamo che le riprese di Oppenheimer stanno per iniziare, con l'uscita del film prevista per l'estate del 2023.