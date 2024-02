Christopher Nolan aveva paura di Robert Downey Jr:'Avevo sentito dire che eri stravagante'

Nei giorni scorsi la star di Oppenheimer Robert Downey Jr. ha dichiarato di aver parlato in passato con Christopher Nolan per recitare in Batman Begins, il primo capitolo della trilogia del regista britannico dedicato all'Uomo Pipistrello. Un aneddoto che Nolan ha confermato in una recente intervista insieme all'attore al New York Times.

"Sapevo al 100% che non eri la persona giusta per lo Spaventapasseri. Nella mia testa il ruolo era già stato assegnato. Ma ho sempre voluto incontrarti... Ero un tuo grande ammiratore e quindi egoisticamente volevo solo avere un incontro. Ma ero anche un po' spaventato da te. Avevo sentito tutte le storie su quanto fossi stravagante. Erano passati solo pochi anni dall'uscita di quelle storie su di te" ha confessato Nolan che ha mostrato il suo ultimo film ad un illustre collega: Steven Spielberg è stato il primo a vedere Oppenheimer dopo la conclusione dei lavori.



Negli anni '90 Robert Downey Jr. ha vissuto diverse vicissitudini legali. Nel 1996 l'attore venne arrestato per possesso di eroina, cocaina e una pistola scarica e condannato a tre anni di libertà vigilata. Successivamente, Downey Jr. è stato arrestato e incarcerato per quasi quattro mesi dopo aver saltato un test antidroga nel 1997. Nel 1999, la storia si ripete e Downey Jr. viene incarcerato nuovamente per tre anni di prigione. L'attore scontò 15 mesi per essere poi arrestato di nuovo quattro mesi dopo il suo rilascio per possesso di sostanze stupefacenti. Un passato che Marvel valutò attentamente prima di affidargli il ruolo di Iron Man, tanto che David Maisel, presidente di Marvel Entertainment venne additato come 'pazzo'.



Secondo Nolan, il casting di Robert Downey Jr. per Iron Man è stato un capolavoro e i risultati gli danno ragione.