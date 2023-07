Christopher Nolan, da Oppenheimer a Star Wars? La folle idea

In questi giorni si parla molto del suo ultimo film già uscito negli States e in arrivo nelle sale cinematografiche italiane a fine agosto ma lo sguardo su Christopher Nolan si estende ai prossimi progetti del regista britannico, a cui la domanda è stata posta anche nel corso del tour promozionale di Oppenheimer negli ultimi giorni.

Christopher Nolan non girerà più cinecomic, come da lui stesso ha dichiarato, ha svelato di apprezzare molto la saga di James Bond ma soprattutto ha nicchiato con sospetto sulla domanda legata a Star Wars.



Christopher Nolan alla regia di un film di Star Wars sembra difficile da immaginare, soprattutto per la poca libertà che avrebbe in sede di lavorazione, entrando in un universo molto ben definito e strutturato nel corso di decenni. Come si relazionerebbe con Lucasfilm per la storia, i personaggi e il tono della narrazione?



Anche i fan sottolineano questo dettaglio:"Nolan ha bisogno del controllo completo dei suoi film. Disney ha bisogno del controllo completo dei propri film. Queste due cose non sono compatibili".

A favore di una scelta di questo tipo probabilmente l'eventuale decisione della major di dare nuova linfa al franchise con un nome di assoluto valore e di grande affidabilità. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film di Star Wars diretto da Christopher Nolan?



Di sicuro Nolan non lavorerà più fino alla fine degli scioperi, come annunciato negli ultimi giorni.